PVDA valt af in Vlaamse formatieronde

PVDA valt als eerste partij af in de Vlaamse formatieronde. De partij van Peter Mertens heeft geen tweede uitnodiging ontvangen van N-VA-voorzitter Bart De Wever. "Niet verrassend", klinkt het op het PVDA-hoofdkwartier.

N-VA-voorzitter Bart De Wever begon vorige week met de consultaties voor een nieuwe Vlaamse regering. Hij nodigde alle partijen met verkozenen in het Vlaams parlement uit, van klein naar groot. PVDA-voorzitter Peter Mertens was eerst aan de beurt.

Een tweede uitnodiging komt er niet, bevestigt de PVDA maandag. De Wever heeft de partij laten weten dat er geen tweede gesprek meer volgt. "Niet zo verrassend", klinkt het op het PVDA-hoofdkwartier.

Het Vlaams Belang is wel opnieuw uitgenodigd voor een tweede gesprek. De extreemrechtse partij was vorige zondag de grote winnaar van de verkiezingen in Vlaanderen. Ook sp.a mag nog een tweede keer langsgaan bij De Wever.

Bij N-VA geeft men voorlopig geen commentaar op de Vlaamse formatiegesprekken.