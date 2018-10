PVDA tevreden in Gent: “Dit is een enorm succes”

Tom De Meester, PVDA-lijsttrekker in Gent, is tevreden met het resultaat van zijn partij bij de gemeenteraadsverkiezingen. “We hadden gedroomd van twee zetels, maar we krijgen er waarschijnlijk drie. Dat is voor ons een enorm succes”, zegt hij aan VTM NIEUWS.

Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar het succes van PVDA in Gent is al duidelijk zichtbaar. De partij gaat er met 4,2 procent op vooruit in vergelijking met 2012 en komt zo (voorlopig) op 7,1 procent van de stemmen uit.

Authentiek links

“We hadden op één zetel gemikt en we hadden gedroomd van twee zetels, maar we krijgen er waarschijnlijk drie”, zegt de PVDA’er. “Dat is voor ons een enorm succes, dat hebben we ook gevoeld. De mensen willen echt dat er een authentieke links stem in de gemeenteraad klinkt. Blijkbaar willen ze ook dat die luid klinkt, dus wij kunnen alleen maar tevreden zijn.”

Het kartel van sp.a en Groen in Gent krijgt zware klappen bij deze verkiezingen en moet ook stemmen afstaan aan de PVDA. “Het kartel verliest stemmen aan bijna iedereen en dat hebben ze vooral aan zichzelf te danken”, vindt De Meester. “De mensen die op PVDA gestemd hebben willen duidelijk dat betaalbaar wonen een topprioriteit wordt in deze stad, dat er werk gemaakt wordt van de armoede en dat ook gratis openbaar vervoer een realiteit wordt.”