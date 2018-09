"Puur facisme": politiek reageert afwijzend op Schild & Vrienden

Verschillende politici hebben op twitter gereageerd op de Pano-reportage over de conservatieve organisatie Schild & Vrienden. Daaruit bleek dat de groep het politieke systeem van binnenuit wil veranderen door leden te laten verkiezen in allerlei organisaties.

"Dit is iets om ons echt zorgen over te maken. Niet mijn Vlaanderen", reageerde CD&V-voorzitter Wouter Beke. Zijn partijgenote en minister van Onderwijs Hilde Crevits zegt "diep geraakt" te zijn. "De hele week ging het (terecht) over het niveau en lat van ons onderwijs. Vanavond (na de uitzending woensdagavond, red.) wordt opnieuw pijnlijk duidelijk dat we bovenal nood hebben aan burgerschap. In eindtermen & nog meer in realiteit, als samenleving", zei ze op twitter.

(Meer onder de tweet)

Je zou ermee kunnen lachen. Je zou het kunnen wegzetten als domheid. Maar dat zou minimaliseren zijn. Dit is iets om ons echt zorgen over te maken. Niet mijn Vlaanderen. #NotInMyName https://t.co/gcQqKyfFnx — Wouter Beke (@wbeke) 5 september 2018

"Puur facisme"

Ook Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten is niet te spreken over de inmenging van Schild & Vrienden binnen onder meer de Vlaamse jeugdraad. "Dit is onversneden facisme, dit kan absoluut niet. We moeten hier met alle juridische middelen tegen optreden en een duidelijk signaal geven: dit kan echt niet."

(Lees verder onder de video)

"Niet zonder gevolgen"

"Geen respect voor andersdenkenden, vrouwen, mensen met kleur... Dromen van knokploegen en stoer doen met wapens. Heldhaftig lachen met stervende baby's. En dan de mond vol hebben over Westerse waarden? Dat is het soort schild en vrienden dat niemand nodig heeft. Zoek hulp!", zegt staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA).

(Meer onder de tweet)

Geen respect voor andersdenkenden, vrouwen, mensen met kleur... Dromen van knokploegen en stoer doen met wapens. Heldhaftig lachen met stervende baby’s. En dan de mond vol hebben over Westerse waarden? Dat is het soort schild en vrienden dat niemand nodig heeft. Zoek hulp! — Zuhal Demir (@Zu_Demir) 5 september 2018

Groen-voorzitter Meyrem Almaci zegt "dat dit niet zonder gevolgen mag blijven". Haar Open Vld-collega Gwendolyn Rutten zit op dezelfde lijn. "Fascisme dringt door tot in het hart van de universiteit en de jeugdraad. Dit kan niet zonder gevolgen blijven. Optreden met alle juridische middelen die er zijn", tweet ze.

(Meer onder de tweet)

Van de hartverwarmende aflevering van de Klas als beeld van diversiteit en genderrijkdom, naar een ronduit onthutsende aflevering over de ware aard van Schild & Vrienden. Dit kan en mag niet zonder gevolg blijven. https://t.co/zi1BFf0cZa — Meyrem Almaci (@MeyremAlmaci) 5 september 2018

N-VA

In De Morgen en Het Laatste Nieuws reageert N-VA-woorvoerder Joachim Pohlmann op de reportage. "Als deze praktijken plaatsvinden bij Schild & Vrienden - en wij hebben geen indicatie om aan te nemen dat dat niet zo zou zijn - dan is dat walgelijk en al te gortig", zegt hij in de kranten. Met N-VA-kandidaten die actief zijn bij Schild & Vriend zal een gesprek worden aangegaan. "Je moet natuurlijk eerst luisteren naar hun verhaal en wat daar gaande is, maar daarna zullen wij de gepaste stappen ondernemen".