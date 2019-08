Pukkelpop excuseert voor "misverstanden" rond Vlaamse vlaggen

De onrust op Pukkelpop zindert vandaag nog na. Pukkelpop liet gisteren Vlaamse vlaggen in beslag nemen, waarop een leeuw met zwarte klauwen staat afgebeeld. Pukkelpop noemde het 'collaboratievlaggen', en dat slikt Peter De Roover (N-VA) niet. Hij eist excuses van organisator Chokri Mahassine. Om iets voor 15 uur excuseerde Pukkelpop zich voor mogelijke misverstanden.

“Uw organisatie criminaliseert mij en talloze Vlamingen door ons in verband te brengen met het naziregime”, schrijft De Roover in een open brief op Facebook. “Wanneer ik bij een volgende gelegenheid weer de zwartgele Vlaamse Leeuw aan mijn gevel hang, zouden mensen daar op het gezag van uw organisatie uit kunnen opmaken dat ik aanhanger ben van het nationaalsocialisme of de collaboratie met het Hitler-regime goedkeur.”

Ook Vlaams Belang Jongeren reageren en voeren om 12 uur actie aan de ingang van het festivalterrein. Ze zullen er de Vlaamse 'strijdvlaggen' uitdelen. De vlag is voor alle duidelijkheid niet verboden, maar wel omstreden omdat ze geliefd was bij collaborateurs in de Tweede Wereldoorlog.

Excuses

Intussen heeft de festivalorganisatie ook gereageerd op de commotie. “Na grondig overleg met Hasselts burgemeester Steven Vandeput wenst de organisatie zich te verontschuldigen voor de misverstanden die zouden kunnen zijn ontstaan na het verwijderen van vlaggen op de camping van Pukkelpop”, klinkt het.