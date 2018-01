Puigdemont wilde speech geven in Vlaams Parlement

De voormalige minister-president van Catalonië, Carles Puigdemont, onderhandelde wel degelijk met de N-VA om zijn inhuldigingsspeech te geven in het Vlaams Parlement. Dat heeft VTM NIEUWS vernomen uit goede bron. Die speech ging wel niet plaatsvinden in het halfrond zelf, maar in een andere kamer. Die plannen vallen nu wel in het water want het Spaanse Grondwettelijk Hof schortte de eedaflegging van Puigdemont als nieuwe minister-president op en dus kan hij ook geen inhuldigingsspeech geven.

Het Spaanse persbureau EFE meldde gisteravond dat Puigdemont met de N-VA onderhandelde om vanuit het Vlaams Parlement zijn inhuldigingsspeech uit te spreken komende dinsdag. Uit goede bron heeft VTM NIEUWS nu vernomen dat een inhuldigingsspeech van Puigdemont in het Vlaams Parlement een van de pistes was die vrijdag onderhandeld werd binnen de entourage van Puigdemont. Als dat plan al zou doorgaan, zou dat niet in het halfrond van het Vlaams Parlement gebeuren, maar in een andere kamer.

Maar korte tijd later raakte bekend dat het Grondwettelijk Hof in Madrid de eedaflegging van Puigdemont als nieuwe minister-president van Catalonië liet opschorten. De eedaflegging kan enkel conform de Spaanse grondwet zijn als hij vanuit Spanje terugkeert en lijfelijk aanwezig is, klonk het.

De Wever ontkent

N-VA-voorzitter Bart De Wever ontkent dat de entourage van Puigdemont hem de vraag gesteld heeft om in het Vlaams Parlement de eed af te leggen. "Nu moet hij van hieruit een regeerverklaring afleggen en hij is op zoek naar een plek om dat te doen. Ik heb gehoord dat hij inderdaad aan het Vlaams Parlement zou denken, maar dat is niet aan ons om hem daar een zaal te geven. Dat is het bureau van het parlement dat daarover moet oordelen", zegt De Wever in de studio van VTM NIEUWS.

De Wever zegt wel dat Puigdemont welkom is in het Vlaams Parlement. "Voor mij is Puigdemont overal welkom, bij mij thuis, in het Vlaams Parlement, overal, maar ik beslis daar niet over. We beslissen daar niet alleen over, het bureau van het parlement moet daarover gaan. Maar je weet hoe het zal gaan, Madrid zal furieus zijn en druk zetten om dat te verhinderen. We weten niet of dat kan doorgaan. Dat zullen we maandag horen op het bureau van het parlement, als Puigdemont de vraag stelt, want bij mijn weten is dat nog niet gebeurd", zegt De Wever.

Goeie vriend

De Wever zegt wel dat ze Puigdemont zoveel mogelijk proberen te helpen. "Hij is inderdaad een vriend en we hebben veel vrienden daar. Vrienden die in de problemen zitten, laten we niet vallen. We helpen hem logistiek, dat wil zeggen dat we hem de weg wijzen. We helpen hem met de praktische dingen die hij nodig heeft", zei De Wever nog.

"Ik blijf minister-president"

Puigdemont was deze middag aanwezig op de nieuwjaarsreceptie van de N-VA in Lennik. Op een speech toonde hij zich alleszins strijdvaardig. “Het is mijn wil en mijn doel om minister-president te blijven”, zei hij.

Puigdemont, op de vlucht voor het Spaanse gerecht, kwam in België aan op 30 oktober in aanwezigheid van vier ex-regioministers. De Spaanse regering had hem afgezet, op basis van artikel 155 van de Spaanse grondwet. Maar bij de jongste regionale verkiezingen in Catalonië haalden de separatistische partijen een meerderheid.