PS en sp.a willen Open Vld federaal dumpen

PS en sp.a willen niet eindigen in een coalitie met de partijen uit de Zweedse regering-Michel. Toetreden tot een zogenoemde paarsgele coalitie is voor de socialisten alleen mogelijk als Open Vld eerst geloosd wordt. Dat bevestigen hoofdrolspelers in de top van beide partijen aan De Standaard.

De socialisten van de PS en de sp.a hebben hun federale lot aan elkaar verbonden en zijn van plan hun huid duur te ver­kopen. Eerder zei PS-voorzitter Elio Di Rupo nog dat zijn partij de Zweedse coalitie niet zal depanneren en de sp.a sluit zich daarbij aan.

Toch zijn dat net de partijen waarmee Didier Reynders (MR) en Johan Vande Lanotte (SP.A) momenteel proberen een federale paars-gele coalitie op de been te krijgen: de N-VA, de MR, CD&V en Open Vld, de voormalige Zweedse ploeg dus, aangevuld met de PS en de sp.a.

Ook de informateurs zelf lieten uitschijnen dat er een partij te veel rond de tafel zit. Daarbij wordt voetstoots aangenomen dat de sp.a of CD&V overboord gaat, maar dat zien de socialisten anders.

De socialistische druk plaatst Open Vld voor een verscheurende keuze. Als de liberalen vasthouden aan de N-VA, dreigen ze naar de uitgang geduwd te worden. Om dat te voorkomen, moet Open Vld voor het door hen verafschuwde paars-groen kiezen.