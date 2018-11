Primeur: PVDA gaat mee besturen in Zelzate

In Zelzate komt er een coalitie van sp.a en de uiterst linkse partij PVDA. Dat is bevestigd aan VTM NIEUWS. Het is de eerste keer dat PVDA mee zal besturen in een gemeente. De twee partijen halen samen 13 van de 25 zetels. Later vanmiddag zullen de twee partijen meer uitleg geven in een persconferentie.

Beide partijen geven deze namiddag een persconferentie "naar aanleiding van bestuursonderhandelingen". Alle partijen onthouden zich in afwachting van commentaar, maar het gaat wel degelijk over het aankondigen van een coalitie. Sp.a won twee zetels bij de recente lokale verkiezingen en telt zeven zetels. PVDA behoudt zes zetels.

Borgerhout

De PVDA zal dus voor het eerst in ons land lokaal in een gemeentebestuur komen. In het district Borgerhout zit de partij sinds 2012 wel in een coalitie met sp.a en Groen, maar dat is een lager bestuursniveau.

De partij lukt dus wel in Vlaanderen wat in Brussel en Wallonië niet is gelukt: deel uitmaken van het bestuur. In Charleroi, Luik, Molenbeek en Herstal liepen coalitiegesprekken van de PVDA/PTB met de PS of Ecolo (Molenbeek) op niets uit.

"Ook dit is doorbreken cordon sanitaire"

Burgemeester Frank Bruggeman (VLD-SD) is scherp voor de bestuursmeerderheid die sp.a en de extreemlinkse PVDA voorstellen. "Dit is een slechte zaak voor Zelzate en voor de rest van het land", klinkt het. Bruggeman ziet gelijkenissen met het doorbreken van het cordon sanitaire tegen het extreemrechtse Vlaams Belang. "Nationaal (sp.a, nvdr) voorzitter John Crombez haalt zich hiermee grote problemen op de hals", klinkt het.