Premier wil niets kwijt over Francken

Premier Charles Michel (MR) reageert niet op de kritiek binnen zijn partij op de houding van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) in de Soedan-affaire. "Het onderzoek naar de gevolgen van de repatriëringen loopt sinds vrijdag. Dat is onafhankelijk. Maar je moet het wel een minimum aan tijd geven", klinkt het op zijn kabinet.

Gérard Deprez, MR-europarlementslid en een vertrouweling van premier Michel, is in L'Echo erg scherp voor Theo Francken. "Met de affaire-Soedan hebben we de grens bereikt van wat deontologisch tolereerbaar is", zegt hij. Andere MR-kopstukken sluiten zich daar - weliswaar anoniem - bij aan. "Ofwel neemt Francken ontslag, ofwel ontslaat Charles hem."

(Meer onder de foto)



Michel zelf reageert niet op het gemor binnen zijn partij. Zijn kabinet verwijst naar het onderzoek dat het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) sinds vrijdag voert. "Dat is onafhankelijk. Maar je moet het wel een minimum aan tijd geven."

Francken kwam vorige week onder vuur te liggen na getuigenissen van uitgewezen Soedanezen, die vertelden dat ze bij aankomst in Khartoem gefolterd werden. De staatssecretaris zou op dat risico gewezen zijn door het CGVS, maar volgens de oppositie sloeg hij die waarschuwingen in de wind.

Probleem voor CD&V?

Vicepremier Kris Peeters (CD&V) houdt momenteel ook de boot af. "Binnen de regering werd afgesproken om de berichten over de folteringen [...] grondig te onderzoeken. Dat onderzoek loopt momenteel", zegt hij op Twitter. "Op basis van de resultaten zullen de nodige maatregelen genomen worden."

Binnen de regering werd afgesproken om de berichten over folteringen van teruggekeerde Soedanezen grondig te onderzoeken. Dat onderzoekt loopt momenteel. Op basis van de resultaten zullen de nodige maatregelen genomen worden. #Soedan — Kris Peeters (@peeters_kris1) 27 december 2017

Eerder maakte parlementslid Nahima Lanjri (CD&V) al duidelijk dat deze kwestie een probleem is voor de partij. "U heeft de premier voorgelogen en misschien uw partijgenoten ook dingen laten zeggen die niet juist waren”, sneerde Lanjri Francken vorige week toe in de Kamer.

Meer weten?

Bekijk ook: