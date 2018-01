Premier roept op tot nuance na heisa Francken

Premier Charles Michel (MR) heeft opgeroepen tot kalmte en verantwoordelijkheidszin na de heisa rond de teruggestuurde Soedanezen en staatssecretaris Theo Francken (N-VA). Dat deed hij via een bericht op Facebook.

"De regering hanteert al drie jaar een menselijke en kordate migratiepolitiek", schrijft Michel. "De terugkeerpolitiek met betrekking tot Soedan is een gevoelig onderwerp dat om nuance vraagt. En ze verdient meer dan simplismen en karikaturen."

Het hele Soedan-verhaal bracht vooral staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) in opspraak. Opvallend: in het Facebookbericht van de premier is dat hij Francken niet één keer bij naam noemt. "We veranderen niet van koers en houden vast aan een menselijke en kordate politiek. Met zin voor nuance en verantwoordelijkheid", schrijft Michel.

Ook in andere landen Michel zegt dat de terugstuurpolitiek van ons land hetzelfde is als in andere landen. Het Verenigd-Koninkrijk, Frankrijk, Italië en Noorwegen organiseren volgens hem gelijkaardige "technische identificatiemissies" met Soedan. "Italië heeft in 2016 veertig Soedanezen teruggestuurd, Zweden vijftien, Ierland vijf en Noorwegen heeft er zestig teruggestuurd tussen 2015 en 2016", zegt de premier. Het Hoge Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties zou in december begonnen zijn met de vrijwillige terugkeer van vluchtelingen naar Soedan.

Risicoanalyse Dienst Vreemdelingenzaken heeft volgens Michel een positief advies gegeven over de terugstuur van de Soedanezen. Zij moeten een risicoanalyse maken van elk land en controleren of er geen inbreuken zijn op artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, dat de onmenselijke behandeling van de mens verbiedt. De directeur-generaal van de dienst heeft volgens de premier bevestigd dat die rechten niet geschonden worden. Hij heeft ook bevestigd dat de Soedanezen niet teruggestuurd werden naar gebieden in het land die als gevaarlijk bestempeld worden.

De getuigenissen van de Soedanezen, die zeggen dat ze na hun terugkeer in Soedan gefolterd werden, veroorzaken al twee weken politieke hoogspanning. Nadat CD&V-voorzitter Wouter Beke vrijdag nog stelde dat Francken voor zichzelf moet uitmaken of hij nog kan functioneren, zei de staatssecretaris zondag dat hij er niet aan denkt ontslag te nemen.