Premier Michel wordt opnieuw partijvoorzitter van de MR. Hij volgt Olivier Chastel op als partijvoorzitter.

Chastel kondigt op twitter aan dat hij zich wil storten op de Europese verkiezingen, daar wordt hij lijsttrekker voor de Franstalige Liberalen. Michel was al eens partijvoorzitter voor hij premier werd.

Volgens onze politiek journalist Jan De Meulemeester, wil Michel het laken naar zich toetrekken, want na de verkiezingen zijn het de partijvoorzitters die de onderhandelingen voeren. Het gaat ook niet zo goed met de MR op dit moment. In de peilingen verliezen ze stemmen. Mogelijk hoopt Michel om zo het tij te keren.

Oppositiepartij Groen heeft al gereageerd en vraagt zich af of premier een deeltijdse job is. Fractieleider Kristof Calvo: "Een premier moet tot de laatste dag vooral de belangen van het land centraal plaatsen. Nu zal hij onvermijdelijk vooral met de partijbelangen bezig zijn. Dat is jammer. Lopende zaken dreigt met een premier-partijvoorzitter 100% campagnetijd te worden, terwijl wij hopen dat de Kamer nog enkele belangrijke doorbraken kan realiseren”.