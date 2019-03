Premier Michel vraagt Britten te handelen "in het belang van het land"

In een reactie op de nieuwe verwerping van het echtscheidingsakkoord met de Europese Unie heeft premier Charles Michel de Britse autoriteiten opgeroepen om "te handelen in het belang van het land en een duidelijke weg voorwaarts te presenteren"

"We betreuren ten diepste de nieuwe verwerping van het terugtrekkingsakkoord in het House of Commons", zo tweette Michel. "Ik roep de Britse autoriteiten op om te handelen in het belang van het land en een duidelijke weg voorwaarts te presenteren.

Michel en de andere Europese regeringsleiders komen op 10 april bijeen in Brussel. Tegen dan zal de Britse regering duidelijkheid moeten scheppen over haar plannen. Ofwel vraagt ze een langer uitstel van de brexit en zullen de Britten alsnog moeten deelnemen aan de Europese verkiezingen van eind mei, ofwel dondert het land op 12 april om middernacht zonder akkoord uit de Europese Unie."

Na de derde verwerping van het echtscheidingsakkoord in Westminster beschouwt de Europese Commissie een Brits vertrek zonder deal als "een waarschijnlijk scenario". In een mededeling verzekert de Commissie dat de Europese Unie volledig voorbereid is op zo'n scenario.