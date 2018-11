Premier Michel: "Ik heb vertrouwen in deze ploeg"

Premier Charles Michel (MR) probeert de gemoederen te bedaren na de dagenlange discussies tussen de regeringsleden over het al dan niet ondertekenen van het Migratiepact. “Ik heb vertrouwen in deze ploeg”, zegt hij tijdens de persconferentie na het kernkabinet.

Het Migratiepact van de Verenigde Naties zorgt voor bijzonder veel verdeeldheid binnen de regering. De MR van premier Charles Michel, Open Vld en CD&V willen het VN-pact ondertekenen, alleen de N-VA ligt dwars.

Premier Michel zegt nu dat hij alle vertrouwen heeft in de regering. “Tot nu toe zijn we altijd al in staat geweest om moeilijke beslissingen te nemen”, zegt Michel. “Dat hebben we al een paar keer gedaan de afgelopen vier jaar.”

Ingewikkeld

De premier geeft wel toe dat het dossier moeilijk ligt. “Het is een ingewikkelde situatie, dat geef ik toe”, voegt hij daaraan toe. “Maar ik heb er vertrouwen in dat iedereen van goede wil is en gezond verstand heeft om de goede keuze te maken.”

Gezond verstand

Met dat ‘gezonde verstand’ verwijst de premier naar een eerdere uitspraak van vicepremier Jan Jambon (N-VA). “Er is veel gezond verstand binnen de regering om ook hier uit te komen”, zei hij gisteren aan VTM NIEUWS.

