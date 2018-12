Premier Michel: "Een woord is een woord, ik ga naar Marrakesh en zal grondwet respecteren"

De vraag van vandaag: mag premier Michel maandag wel naar Marrakesh? En vooral: in wiens naam mag hij daar wat gaan vertellen? De voltallige Kamer zal straks stemmen over het VN-Migratiepact. Volg de stemming hier via onze livestream.

"Een woord is een woord. En in mijn ogen heeft het woord van België waarde. Onze Belgische grondwet is ook geen vodje papier. Dat betekent dat ik ervoor ga moeten zorgen, in Marrakesh en de dagen na Marrakesh, dat ik elke keer mijn overtuiging verdedig, maar met respect voor de grondwet", aldus de premier in een verklaring in de Kamer.

De rode lijn van N-VA van enkele dagen geleden is al opgeschoven. Toen zei de partij nog dat “een regering die naar Marrakesh gaat, een regering zonder de N-VA is”. Nu vindt N-VA dat Michel naar Marrakesh mag, maar hij mag er niets doen. Hij mag niet optreden namens de Belgische regering, anders is een probleem.

Kamerfractieleider Peter De Roover zal vanmiddag duidelijkheid vragen over wat Michel gaat doen in Marrakesh. “De premier kan niet optreden buiten het akkoord van zijn vier partners”, zegt hij. “Met ons in de regering zal deze regering in Marrakesh het pact niet goedkeuren. Ik neem aan dat hij de grondwet niet als een vodje papier beschouwt.”

"Namens hele land"

Volgens CD&V-voorzitter Wouter Beke is het duidelijk wat de premier nu moet doen. "Als Michel vandaag opnieuw kamerbrede steunt krijgt in de plenaire om naar Marrakesh te gaan, dan moet hij gaan in de naam van heel het land", zegt hij aan VTM NIEUWS.

