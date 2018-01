Premier gaat praten met Francken over zijn communicatie

Premier Charles Michel gaat met staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) een gesprek voeren, onder meer over zijn manier van communiceren. Dat is in regeringskringen bevestigd.

Coalitiepartners hadden al meermaals kritiek op de communicatiestijl van Francken. Die kritiek kwam ook terug tijdens het debat over de Soedankwestie vandaag in de Kamer.

De Kamer moet overigens nog stemmen over een motie rond die Soedankwestie. PS, cdH en DéFI vragen in een motie van wantrouwen het ontslag van Francken, Ecolo-Groen vraagt in een motie van aanbeveling dat premier Michel politieke gevolgen geeft aan de "bewuste leugens" van Francken.

Beide moties worden normaal gezien weggestemd door een gewone motie, die de Kamer vraagt over te gaan tot de orde van de dag. Die motie is ingediend door Sarah Smeyers (N-VA). De meerderheid wil die echter amenderen. Na een proceduredebat over die amendering is de plenaire vergadering geschorst.