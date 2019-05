Over precies een week trekken we met z'n allen naar de stembus. In ons laatste duel brengen we vanmiddag de twee top-opponenten tegenover mekaar, in het kader van onze Stem Van Vlaanderen. En dat zijn Bart De Wever van de N-VA, en Hilde Crevits van CD&V.

Beiden hebben de ambitie om Vlaams minister-president te worden. En ze staan in de Grote Peiling respectievelijk op de eerste en tweede plaats wat populariteit betreft. We leggen ze ook de vragen voor die u ons de voorbije dagen bezorgde.