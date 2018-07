Politieke partijen krijgen lijsten niet gevuld

Politieke partijen in Vlaanderen krijgen hun lijsten niet gevuld. Dat blijkt uit een rondvraag van onze redactie in dertig steden en gemeenten. Er is vooral een tekort aan vrouwelijke kandidaten, die de helft van de lijst moeten uitmaken.

De exacte oorzaak is moeilijk te achterhalen, maar de politiek is veel harder dan voorheen, vertellen politici aan VTM NIEUWS. “Het is moeilijker om vrouwen op de lijst te krijgen, dat merk ik in de steden en gemeenten rondom ons”, vertelt de burgemeester van Kortrijk Vincent Van Quickenborne (Open Vld).

Conflict

“Dat heeft te maken met het feit dat de politiek veel meer conflict in zich draagt, er wordt veel meer zwart-wit gedacht. Die conflicten worden uitvergroot, zo ook op lokaal niveau. Fouten worden veel sneller met de vinger gewezen, en dat schrikt mensen af, zeker vrouwen.”

Ook Hendrik Bogaert, kandidaat-burgemeester voor CD&V in het West-Vlaamse Jabbeke, merkt dat het moeilijk is om de helft van de lijst te vullen met vrouwen. "In het begin gaat het vlot, maar voor alle partijen wordt het nadien wel moeilijker om aan de helft te raken, misschien wel iets moeilijker dan vroeger", zegt hij aan VTM NIEUWS.

Veel kandidaten

Partijen moeten dan ook op zoek naar veel kandidaten. Zo zetelen er in Jabbeke 23 gemeenteraadsleden, en dat voor een gemeente met 12.000 inwoners. In Lokeren, waar 40.000 mensen wonen, zijn dat er 35. Voor steden met minstens 300.000 inwoners, zoals Antwerpen, zijn dat er ‘maar’ 55.

Het is niet verplicht om die volledig te vullen, maar politieke partijen willen veel kandidaten, om te tonen dat ze sterk staan, en gedragen worden door een groot deel van de bevolking.

Zware combinatie

Politica's merken daarnaast nog op dat het moeilijk is om de politiek te combineren met het gezinsleven. "Voltijds werken, een gezin en veel avondvergaderingen, maken dat de drempel iets hoger ligt voor vrouwen dan voor mannen. Vrouwen zijn net iets huiselijker ingesteld", zegt Brigitte Vermeulen-Goris, kandidaat voor N-VA in Edegem.