"Politieke benoeming? Eerst mondeling examen!"

Wie politiek benoemd wordt in een overheidsbedrijf, moet eerst aan het parlement bewijzen dat hij of zij geschikt is voor die functie. Dat stellen Kamerleden Hendrik Bogaert (CD&V) en Dirk Van der Maelen (sp.a) naar aanleiding van de omstreden benoeming van Cédric Frère bij de Nationale Bank.

De twee zijn het beu dat het parlement niets te zeggen heeft over zulke benoemingen en willen de kandidaat die de regering voordraagt voortaan ‘testen’ in de bevoegde Kamercommissie. Nadien moeten die commissie en het plenaire halfrond hun goedkeuring geven voor de benoeming.

N-VA schiet het voorstel meteen af. “Zo’n stemming is goed voor het spektakel, maar verandert weinig”, zegt fractieleider Peter De Roover. “Benoemingen in parlementaire instellingen passeren nu al langs het parlement. Wel, die stemmingen gebeuren vaak op automatische piloot, meerderheid tegen oppositie.”