Politie verspreidt beelden gezochte Cercle-fans

De politie van Brugge heeft via sociale media beelden verspreid van supporters van voetbalclub Cercle Brugge die de fans van Beerschot-Wilrijk provoceerden, na de winst in de kampioenenmatch in eerste klasse B. De politie roept op om de mensen op de beelden te identificeren.

Direct na de wedstrijd bestormden een duizendtal Cercle-supporters het veld om de promotie van Cercle Brugge te vieren. Sommigen zochten daarbij confrontatie met de Beerschotfans. Ook op de tribunes werden rake klappen uitgedeeld tussen de twee supportersgroepen.

"Wij hebben heel veel beelden", zegt korpschef Dirk Van Nuffel van de lokale politie Brugge. "Die worden geanalyseerd en we zullen pv’s maken in het kader van de voetbalwet voor de supporters die aan het uitdagen waren. Ze riskeren een boete of een stadionverbod. Het is aan de voetbalcel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken om daar een uitspraak over te doen.”

De politie vraagt iedereen die supporters herkent op de beelden, een mailtje te sturen naar voetbalgeweld@politiebrugge.be.