Politici fors voor voorstel gescheiden openbaar vervoer

Vlaamse politici reageren hard op het voorstel van de partij ISLAM voor gescheiden openbaar vervoer voor mannen en vrouwen. "Ik walg van deze partij", zegt staatssecretaris voor N-VA Theo Francken. CD&V-voorzitter Wouter Beke roept op tot actie.

Het voorstel werd vandaag door de penningmeester van de partij gedaan in een interview met Het Belang van Limburg. "We willen een islamitische staat zonder dat we willen raken aan de Belgische grondwet. Het gaat ons om de waarden van onze religie", zei Redouane Ahrouch, maar de toon was wel gezet.

"We zijn met heel veel"

Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten plaatste al vrij snel een videoboodschap online waarin ze de partij en haar standpunten veroordeelt. "We hebben ons in land zo lang gestreden voor vrijheid en gelijke rechten voor mannen en vrouwen, en dat gaan we zo houden", klinkt het.

Meerderheidspartijen

De regeringspartners komen niet altijd overeen, maar vandaag staan ze op één lijn. Zo veroordelen ook CD&V-voorzitter Wouter Beke en staatssecretaris voor N-VA Theo Francken het voorstel.

Beke vraagt of het Instituut voor de Gelijkheid de zaak niet kan onderzoeken en een klacht indienen. Francken windt er op zijn beurt geen doekjes om. "Ik walg van deze partij", schrijft hij.

Oppositie

Ook Groen-voorzitter Almaci zich niet onbetuigd. "Gelijkheid man-vrouw is fundamenteel. Geen enkele partij kan of mag daaraan tornen."

Tot slot plaatste ook Tom Van Grieken, voorzitter van Vlaams Belang, een audioboodschap online. "Dit is voor ons onaanvaardbaar. Ik stoor me aan het feit dat alle andere partijen ineens zijn wakker geschud. Dat zij jarenlang massa-immigratie hebben gepromoot, en nu met de verkiezingen voor de deur plots verontwaardigd zijn. We moeten dringend onze manier van leven beschermen, en er is maar een middel dat werkt: een immigratiestop", klinkt het fors.