Plenaire Kamer keurt aangescherpte resolutie goed

De plenaire Kamer heeft de aangescherpte resolutie goedgekeurd die de regering vraagt in te stemmen met het VN-migratiepact. Er waren 107 stemmen voor en 36 tegen van N-VA, Vlaams Belang, Vuye & Wouters en de PP. Daarmee zit het dossier terug bij de regering, die morgen samenzit. Momenteel is het vragenuurtje aan de gang.

Terwijl de vorige resolutie minder ver ging, expliciteert een amendement nu dat de regering het pact goedkeurt. Of dat in Marrakech of New York moet gebeuren, wordt niet verduidelijkt in de tekst. Aanleiding voor de aanscherping is de "vage" repliek die de premier gaf tijdens het debat over de resolutie.

Het amandement en de resolutie zijn aangenomen. #VTMNieuws pic.twitter.com/LPgkUVLWVr — Jan De Meulemeester (@JDeMeulemeester) December 6, 2018

PS-fractieleider Ahmed Laaouej verweet de premier het parlement te hebben "geïnstrumentaliseerd". Door de aanscherping steunde zijn fractie nu wel de resolutie. Dat was in de commissie Buitenlandse Zaken maandag niet het geval.

"Stap verder" “De verscherpte resolutie betekent eigenlijk dat de drie meerderheidspartijen en de oppositie aan de regering vragen om het VN-Migratiepact goed te keuren", zegt VTM NIEUWS-journalist Dirk Van den Bogaert. "Eigenlijk gaat men een stap verder dan gisteren in de commissie. Het maakt het de premier niet makkelijker omdat de eigen partij en twee andere partijen dat allemaal willen en N-VA juist niet. Dat maakt het wel extra moeilijk voor hem."

