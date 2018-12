Pieter De Crem: “Wouter Beke belde mij gisterochtend met vraag of ik minister kon worden”

“Mijn voorzitter, Wouter Beke, heeft mij gisterochtend gecontacteerd met een uitleg over de politieke situatie en met de vraag of ik in deze omstandigheden minister van Binnenlandse Zaken kon worden.” Dat heeft Pieter De Crem (CD&V) gezegd in de studio van VTM NIEUWS. De Crem neemt Binnenlandse Zaken en Veiligheid over van Jan Jambon (N-VA). Opvallend: de vraag van CD&V-voorzitter Wouter Beke kwam dus voor de cruciale ministerraad die gisteravond om 20 uur plaatsvond.

Na het verdwijnen van de N-VA uit de federale regering zijn de bevoegdheden van de N-VA-ministers en -staatssecretarissen verdeeld over andere leden van de regering. Pieter De Crem (CD&V) neemt de bevoegdheden van Jan Jambon (N-VA) over en wordt minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid.

Twee weken geleden kondigde Pieter De Crem nog aan dat hij na de verkiezingen van volgend jaar stopt met nationale politiek. Het is dus op zijn minst merkwaardig dat hij nu minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid wordt.

“Nood breekt wet”

“Het was een beetje een zaak van nood breekt wet, andere omstandigheden”, zegt De Crem. “Mijn voorzitter, Wouter Beke, heeft mij gisterochtend gecontacteerd, met een uitleg over de politieke situatie en met de vraag of ik in deze omstandigheden minister van Binnenlandse Zaken kon worden. Ik heb daar positief op geantwoord. Het handhaven van de openbare orde, het waarborgen en het herstellen, indien nodig, is een kerntaak van de overheid en ik denk dat ik niets anders kon doen dan op die belangrijke vraag ingaan, maar het is een grote verantwoordelijkheid.”

"Verderzetting"

“Deze regering heeft zowel op veiligheidsvlak en economisch vlak goed gewerkt”, gaat De Crem verder. “Er zal een verderzetting zijn. Ik neem nu heel graag de draad op van iets wat ik graag doe en zal ervoor zorgen dat we werken aan een krachtig veiligheidsgevoel dat we aan onze burgers verplicht zijn te geven.”