Pieter De Crem stopt met nationale politiek

CD&V-staatssecretaris Pieter De Crem stopt na de verkiezingen van volgend jaar met nationale politiek. Dat is bevestigd aan VTM NIEUWS. Hij zal geen lijsttrekker zijn in Oost-Vlaanderen en streeft geen nieuw federaal mandat meer na, deelde hij deze namiddag mee.

De Crem blijft tot aan de verkiezingen wel staatssecretaris voor Buitenlandse Handel. Na de gemeenteraadsverkiezingen zei De Crem dat hij vanaf januari zijn burgemeestersambt in Aalter zou opnemen, maar hij blijft nu tot aan de verkiezingen van mei toch lid van de regering.

Deze avond buigt de Algemene Vergadering van CD&V zich over de lijsttrekkers voor de verkiezingen van volgend jaar. In 2014 was De Crem, toen nog vicepremier, lijsttrekker in Oost-Vlaanderen. Naar eigen zeggen heeft hij de partijleiding van CD&V al eerder op de hoogte gebracht om zijn federale parlementaire loopbaan na 25 jaar af te sluiten. Omwille van zijn goede score bij de gemeenteraadsverkiezingen in Aalter zou hem gevraagd zijn om alsnog de Oost-Vlaamse Kamerlijst te trekken. Maar De Crem houdt zich aan zijn eerder genomen beslissing.

"Op vraag van velen, in het bijzonder bedrijven en ondernemers", zal De Crem wel de bevoegdheid van Buitenlandse Handel voor de termijn van de legislatuur blijven uitoefenen.

"Ten dienste van onze ondernemingen zal hij bijgevolg met hen deelnemen aan de Prinselijke economische missie naar Mexico in februari 2019 en het Staatsbezoek aan de Republiek Korea in maart 2019. Tevens zal hij in het voorjaar 2019 als Speciaal Gezant van de Federale Regering voor het onderzoeksproject MYRRHA, verbonden aan het Studiecentrum voor Kernenergie te Mol, missies leiden naar Duitsland en Frankrijk ten einde internationale partners te overtuigen om in dit referentieproject voor ons land te stappen", luidt het in een mededeling