"Philippe Moureaux wilde nog denken over politiek, maar zijn lichaam kon niet meer mee"

Politici van over het hele land reageren op het overlijden van oud-burgemeester van Molenbeek, Philippe Moureaux. "Het was een minzaam man", vertelt ex-premier Mark Eyskens (CD&V) aan VTM NIEUWS. "Hij wilde nog over politiek denken, maar zijn lichaam wilde niet meer mee", vertelt PS'er Laurette Onkelinx.

"Met Moureaux kon je compromissen sluiten", zegt Mark Eyskens. "Hij was té intelligent om echt onredelijk te zijn. Het was toch wel een fijne collega, maar zijn overtuiging had ook tot gevolg dat het soms botste."

Ook Laurette Onkelinx, een partijgenote van Moureaux, reageert op het overlijden van de oud-minister. "Ik heb hem woensdag nog gezien. Hij had nog zin om over politiek te denken, over het nieuws, over wat er in België gebeurde en in het buitenland. Maar zijn lichaam wilde niet meer mee", vertelt ze. "Hij had ook nog altijd die grote trots over wat er gebeurde in Molenbeek met zijn dochter Catherine die daar formidabele dingen heeft gedaan om de politiek van samenleven voort te zetten.