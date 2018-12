Philippe Moureaux, oud-burgemeester van de Brusselse gemeente Sint-Jans-Molenbeek en oud-minister in verschillende federale en deelstaatregeringen voor de PS, is vandaag overleden. Dat meldt zijn dochter Catherine, die sinds kort burgemeester is van de Brusselse gemeente. Philippe Moureaux werd 79.

Van 1998 tot 1992 was hij vicepremier in de twee laatste regeringen van Wilfried Martens. Van 1993 tot 2012 was hij ook burgemeester van Molenbeek.

Dit was het leven van Moureaux: