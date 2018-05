Peumans: "Uitspraken De Wever over Mawda ongepast"

Vlaams Parlementsvoorzitter Jan Peumans (N-VA) is niet te spreken over de uitspraken van zijn voorzitter Bart De Wever over de overleden Mawda (2). Dat schrijft De Morgen. "Iedere ouder heeft een verantwoordelijkheid naar zijn kind toe, maar om zulke woorden te zeggen op dat moment, dat vond ik ongepast", zei hij bij de start van het vragenuurtje in het Vlaams Parlement.

Peumans verwijst naar de uitspraken die De Wever vorige week deed, en waarmee hij veel kritiek oogstte. Mawda kwam om door een politiekogel na een lange achtervolging. De Wever vond dat de ouders niet enkel slachtoffers waren, maar dat het moest kunnen dat er op hun verantwoordelijkheid werd gewezen.

Ongepast

Na die uitspraak ontstond een storm van kritiek, zowel van regeringspartners als van oppositiepartijen. Maar nu uit Peumans voor het openlijk eerst kritiek van binnen de partij. "Iedere ouder heeft een verantwoordelijkheid naar zijn kind toe, maar om zulke woorden te zeggen op dat moment, dat vond ik ongepast", zei hij.

De Wever reageerde vorige week nog verbaasd over de kritiek die hij kreeg. "Ik zou niet weten wat er polariserend is aan mijn uitspraken. De emoties en sentimenten worden naar mijn mening hier misbruikt voor politieke doeleinden. Het is niet de eerste keer dat de dood van een kind wordt aangehaald om een opengrenzenbeleid te promoten", klonk het toen.