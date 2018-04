Peiling Antwerpen: CD&V haalt nog maar 2%

Nog amper twee procent van de Antwerpenaren zou op de CD&V stemmen, mochten het morgen verkiezingen zijn. Dat blijkt uit een peiling van iVOX in opdracht van Het Laatste Nieuws, die deze week werd afgenomen. De heisa rond de orthodoxe kandidaat Aron Berger heeft de lijst van Kris Peeters geen goed gedaan, bijna zeven op de tien ondervraagden zegt dat hun beeld van CD&V erdoor verslechterd is.

De cijfers liegen er niet om: op minder dan zes maanden van de gemeenteraadsverkiezingen, haalt CD&V in Antwerpen nog een schamele twee procent. N-VA blijft de grootste partij en haalt 35 procent van de stemmen. Tweede partij, maar al op een grote afstand, is Groen. De partij van lijsttrekker Wouter Van Besien kan 16 procent van de 'sinjoren' bekoren.

Op de derde plaats staat sp.a, dat na woelige tijden nog tien procent van de stemmen haalt.

Imagodeuk

De CD&V heeft haar zwakke resultaat in deze peiling voornamelijk te danken aan de heisa rond Aron Berger. De enquête werd afgenomen toen die samen met de hele CD&V-lijst in Antwerpen in het oog van de storm stond.

39 procent van de ondervraagden geeft aan dat hun beeld van de partij erg verslechterd is door de hetze, bij 28 procent is het beeld een beetje verslechterd. Bij ruim een kwart (27 procent) van de Antwerpenaren heeft de uitschuiver van Peeters en co geen invloed gehad, en drie procent was zelfs positiever.

"Momentopname"

"Dit is duidelijk slecht voor CD&V Antwerpen", legt VTM NIEUWS-journalist Jelle Frencken uit. "We moeten ook wel dat het om een momentopname gaat, en dat dit misschien een vertekend beeld geeft. Toch is het duidelijk dat er een impact is. Het valt nu af te wachten of die impact er ook nog in oktober zal zijn."

CD&V reageert niet

Kris Peeters en zijn voorzitter Wouter Beke wilden niet voor de camera reageren. VTM NIEUWS hoort dat de partij het stof wil laten doen neerdalen, en dan kijken welk gevolg ze er aan willen geven.

Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) reageert wel en is blij dat het huidig stadsbestuur haar meerderheid behoudt in de peiling. "Het zou natuurlijk goed zijn mocht CD&V haar inbreng kunnen behouden", zei De Wever nog.

Wat gebeurde er weeral?

Er kwam heel wat kritiek op Berger, toen bleek dat die de negende plaats op de CD&V-lijst bij de komende verkiezingen zou krijgen. Berger had namelijk eerder al gezegd dat hij weigerde om andere vrouwen een hand te geven, uit respect voor zijn echtgenote.

In een reportage van ATV had hij gezegd dat een gemengde kinderschool een vorm van kindermishandeling was. Toen ook nog eens bleek dat hij veroordeeld was voor diefstal, was de situatie niet meer houdbaar, en beslist de CD&V-top samen met Berger om af te zien van zijn kandidatuur.

Peilingen zijn geen wetenschappelijk onderbouwde voorspellingen, en vaak alleen maar een momentopname, die beïnvloed wordt door de actualiteit en recente gebeurtenissen. Ze schetsen dus alleen maar hoe de politieke kaarten vandaag liggen.

