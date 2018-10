Peeters verlaat regering als hij in Antwerps bestuur stapt

In een open brief aan de Antwerpenaar belooft vicepremier Kris Peeters (CD&V) de regering te verlaten indien hij "verantwoordelijkheid" opneemt in het beleid van de stad. Lees: als hij burgemeester of bijvoorbeeld schepen wordt na de lokale verkiezingen van morgen.

Peeters is vandaag vicepremier en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel in de regering Michel. Maar, zo belooft hij in de open brief, die functies legt hij neer indien hij in het Antwerps bestuur stapt.

"Als ik verantwoordelijkheid opneem in het beleid van deze stad, zal ik al mijn andere functies neerleggen. Een wereldstad bestuur je niet halftime: daar steek je al je tijd in", klink het in de brief. Huidig burgemeester Bart De Wever is naast burgervader ook partijvoorzitter en Kamerlid.