Kris Peeters (CD&V) betreurt de val van de regering, maar wil de zwarte piet niet doorspelen aan een bepaalde partij. "Ik betreur wel dat er zoveel foutieve informatie bestaat over het VN-migratiepact", zegt hij in VTM NIEUWS. "Mensen denken echt: als we dit goedkeuren, gaan de grenzen open en zullen duizenden asielaanvragers toekomen. Dat is flagrant onjuist. Mensen beginnen te geloven dat het essentieel is om dat pact tegen te houden, terwijl er net internationale samenwerking nodig is."