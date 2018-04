Partij ISLAM wil man en vrouw apart op bus

Bij de gemeenteraadsverkiezingen komt de partij ISLAM op in 28 gemeenten in Brussel en Wallonië. De partij wil een islamitische staat, zegt ze vandaag in Het Belang van Limburg. Een maatregel daarvan is gescheiden openbaar vervoer voor mannen en vrouwen.

Toch zegt de partij uitdrukkelijk dat ze geen extreme islam aanhangt. "We willen een islamitische staat zonder dat we willen raken aan de Belgische grondwet. Het gaat ons om de waarden van onze religie", zegt Redouane Ahrouch, penningmeester van de partij.

Geen extremisme

De partij had bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 vier kandidaten. Die in Molenbeek en in Anderlecht raakten verkozen, in Brussel niet. Dit jaar hoopt de partij wel beter te doen. Daarom komt de partij op in veertien Brusselse en veertien Waalse gemeenten.

Ahrouch wil met ISLAM bewijzen dat extremisten een minderheid zijn binnen de moslimgemeenschap. "Veel moslims zullen op ons stemmen omdat ze het beu zijn dat ons geloof gelinkt wordt aan terrorisme. Wij willen aantonen dat de extremisten een kleine minderheid zijn", zegt hij.

Francken walgt

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) reageert zeer hard op het interview. "In hun shariawereld hebben vrouwen geen rechten. En het begint bij apart openbaar vervoer. Ik walg van deze partij ISLAM", schrijft hij op Twitter.