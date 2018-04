Partij Islam: "Islamitische toekomst voor Brussel"

In de Brusselse gemeenten zetten de kandidaten van Partij Islam in op de grote moslimgemeenschap en geloven ze sterk in de democratische islamitische toekomst van de hoofdstad. Ze komen in 28 Brusselse en Waalse gemeenten op bij de verkiezingen in oktober.

Een derde van de bevolking in Brussel is moslim, dus met de naam vertegenwoordigen we deze groep", stelt Anderlechts gemeenteraadslid en mede-oprichter van de partij Redouane Ahrouch. "Binnen twaalf jaar, in 2030, zal Brussel voornamelijk uit moslims bestaan en wat wil je dan: een bemiddelaar of een extremist? Zoals de Franstaligen FDF hebben, is er nu voor de moslims Parti Islam."

De filosofie van de partij is gebaseerd op de koran en de sharia. De weg die de kandidaten willen bewandelen, is die van de 'islamitische democratie'. "We verzamelen en zoeken alles wat goed is vanuit de andere partijen. Ons programma is een synthese van alle partijen van extreemlinks tot extreemrechts", stelt Ahrouch.

Profiteren van overvolle bussen

Als buschauffeur bij de MIVB heeft het Anderlechtse gemeenteraadslid al een duidelijk voorstel op tafel liggen. "Tijdens de spitsuren zijn er bepaalde personen, vooral van vreemde origine, die profiteren van het feit dat de voertuigen overvol zitten om tegen vrouwen aan te 'plakken'. Het zijn niet enkel moslimvrouwen die zich hierdoor vernederd voelen. Daarom pleit ik ervoor dat tijdens de spitsuren de mannen vooraan en de vrouwen achteraan opstappen", verklaart Ahrouch.

Vrouwen op lijst

De rol die vrouwen zullen spelen binnen de partij lijkt vrij klein, al moeten de huidige verkiezingslijsten even veel mannen als vrouwen bevatten. "Het is een wet die voor ons opgemaakt is omdat ze dachten dat dit ons zou hinderen", zegt Ahrouch. "Voor ons is dat echter geen probleem, we zullen genoeg vrouwen op de lijst hebben. Maar de mensen willen ook moedige mannen die zich aan het hoofd van de lijst zetten. De vrouwen worden graag beschermd door een sterke man, omdat ze zich zo zekerder voelen."

Respect voor andere overtuigingen

Ahrouch benadrukt dat de leden ondanks hun vaste geloofsovertuiging ook het nodige respect hebben voor het individu en de andere overtuigingen. "We focussen nu op de moslims, maar in de toekomst zullen we ook begrepen worden door de niet-moslims. We zijn een partij die de individuele vrijheid en het ondernemerschap respecteert."

