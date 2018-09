Opstootje in Gentse gemeenteraad

In Gent heeft zich bij de laatste gemeenteraad van deze legislatuur een incident voorgedaan in de coulissen. N-VA-gemeenteraadslid Ömer Faruk Demircioglu viel in een bijkamertje van het stadhuis schepen Resül Tapmaz (sp.a) verbaal aan. De scheldpartij ontaardde, waarna hij zich agressief opstelde. Open Vld-gemeenteraadslid Mehmet Karanfil is uiteindelijk tussenbeide gekomen. Niemand raakte gewond, al geeft schepen Tapmaz aan zich bedreigd te voelen.

“Ik was een glas water gaan halen en raakte in een discussie verwikkeld over de boerkini’s”, legt schepen Resul Tapmaz (sp.a) uit. “Het ontaardde en ik kreeg verwensingen naar het hoofd, mijn familie werd er bij gesleurd en hij uitte bedreigingen. Hij viel me ook fysiek aan.”

Bij terugkomst in de raadzaal bracht schepen Tapmaz burgemeester Daniël Termont (sp.a) op de hoogte. Daarop werd bij de politie een verklaring afgelegd. Bij het verlaten van de gemeenteraadszaal werd het N-VA-gemeenteraadslid staande gehouden. Over de inhoud van de woordenwisseling is nog geen duidelijkheid.

Boerkini's en hoofddoeken

Maandag gaf Demircioglu tijdens de gemeenteraadszitting ook al blijk van ongenoegen. Hij sloeg toen luid zijn gsm tegen de banken, tijdens een rede van partijgenoot Elke Sleurs. Naar verluidt staat het N-VA-gemeenteraadslid zwaar onder druk van zijn achterban. Hij werd op Turkse websites hard aangepakt over het standpunt van zijn partij.

Later verklaarde hij aan Belga het stadsbestuur "maffioze praktijken" te verwijten. Wat hij daarmee precies bedoelde, is niet duidelijk. Demircioglu gaf gisteravond aan geen bijkomend commentaar te willen geven.

"Beschaamd"

Ook schepen Tapmaz, die de verwensingen naar het hoofd kreeg, geeft aan niet te weten wat die beschuldiging inhoudt. Hij zegt wel "beschaamd" te zijn. "Ik heb als gemeenteraadslid nochtans al felle discussies meegemaakt." Hij betreurt de toon en het niveau van het debat. Bij de Gentse sp.a klinkt het dat het N-VA-standpunt rond boerkini's en hoofddoeken een rol speelt, het onderwerp waarover Sleurs gisteren aan het woord was.