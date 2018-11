Oproep De Croo: “Hoofd koel houden in regering, niemand gebaat bij crisis”

Vicepremier Alexander De Croo (Open Vld) roept de regering op om het hoofd koel te houden als het gaat over het Migratiepact. “Niemand heeft baat bij een crisis”, zegt hij in de studio van VTM NIEUWS.

Enkele maanden geleden zei premier Charles Michel (MR) tijdens zijn toespraak voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties nog dat ons land het globale pact over de migratie zou tekenen. Vorige week moest de premier die woorden inslikken nadat de N-VA het akkoord verwierp. “Deze tekst tekenen we niet”, liet de woordvoerster van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) weten.

Of de verdeeldheid over het Migratiepact tot een crisis kan leiden binnen de regering? “Niemand heeft baat bij een crisis”, reageert De Croo. “Binnen de regering moeten we ervoor zorgen dat we het hoofd koel houden. We moeten de tekst goed bekijken en eens naar experten luisteren. Ten opzichte van het beleid in ons land zal de tekst niets veranderen.”

“Laten we duidelijk zijn. Niemand wil open grenzen”, voegt de vicepremier daaraan toe. “Iedereen wil de chaos die er de voorbije jaren geweest is vermijden.”

