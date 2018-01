Oppositie: "Michel hangt in de touwen"

Vanuit de oppositie krijgt premier Charles Michel (MR) forse kritiek na de uitspraken die N-VA-voorzitter Bart De Wever gisteren deed in VTM NIEUWS. "De Wever zet Michel in zijn hemd", klinkt het bij Kristof Calvo (Groen). Volgens Jean-Marc Nollet, fractieleider van de groenen, hangt Michel in de touwen.

N-VA-partijvoorzitter De Wever liet er gisteren geen twijfel over bestaan: als de meerderheidspartijen aandringen op het ontslag van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken, dan zal N-VA de regering verlaten. “Ik sta achter Theo en ik ga hem niet laten vallen. In geen enkel geval”, zei hij daarover in VTM NIEUWS.

"In zijn hemd gezet"

De uitspraak sprong in het verkeerde keelgat bij de oppositieleden. Kristof Calvo (Groen) vindt dat Bart De Wever te ver gaat. "Het lijkt erop dat er maar één wet geldt: die van de N-VA. Dat is een angstwekkende invulling van democratie", zegt Calvo. "Volgens de N-VA is het onderzoek naar de kwestie Soedan van geen belang. Dat was nochtans een regeringsbeslissing.”

Groen wil zo snel mogelijk uitleg krijgen van de premier. "De Wever zet Michel verder in zijn hemd. Voor zover hij nog een hemd aanhad. Het is ongezien dat een partijvoorzitter de premier zo negeert. Dit is een regeringscrisis", besluit Calvo.

"N-VA dicteert de wet"

"Charles Michel hangt in de touwen", zegt Jean-Marc Nollet, fractieleider van de groenen in een interview met Le Soir. "Het energiepact, Soedan en nog een paar andere dossiers: telkens weer is Charles Michel aan handen en voeten gebonden. Er is geen manoeuvreerruimte, de N-VA legt inhoud en ritme op", zegt Nollet.

"De rol van Charles Michel beperkt zich vandaag tot die van dienst na verkoop van de N-VA. De partij dicteert de wet, nadien communiceert de premier en rechtvaardigt hij, fulmineert de oud-minister. "Hij moet zich herpakken", klinkt het advies aan Michel.