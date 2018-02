Opnieuw repatriëringen naar Soedan

De regering heeft de repatriëringen naar Soedan hervat. Vanochtend is een man die in een gesloten instelling verbleef, teruggestuurd. Dat bevestigt de Dienst Vreemdelingenzaken aan VTM NIEUWS. Afgelopen vrijdag liet staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) al verstaan dat de repatriëringen zouden hervatten.

"Deze ochtend stond een terugkeer van twee Soedanese mannen gepland", vertelt Geert De Vulder van Dienst Vreemdelingenzaken aan VTM NIEUWS. "Het gaat om twee afgewezen asielzoekers. Ze zaten vast in een gesloten centrum in afwachting van hun terugkeer. Een van hen is effectief vertrokken met de vlucht van 11.15 uur naar Khartoum - zonder politiebegeleiding. De andere man weigerde en werd nog niet uitgewezen. Voor hem zal er een poging tot escorte georganiseerd worden."

Folteringen De repatriëring van uitgewezen Soedanezen was door de federale regering opgeschort na een rapport van het Tahrir-instituut met foltergetuigenissen van Soedanezen. Het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) moest die getuigenissen onder de loep nemen.

Het CGVS-rapport over Soedan werd vrijdag afgeleverd en het CGVS concludeerde dat de folteringen niet bewezen konden worden, maar dat er ook niet met zekerheid gezegd kon worden dat ze niet hadden plaatsgevonden. Het CGVS maakte ook kanttekeningen bij de betrouwbaarheid van de drie belangrijkste getuigenissen.

Toetsing Bedoeling was om vandaag twee Soedanezen terug naar Soedan te sturen. In beide gevallen was er volgens DVZ ook al een voorafgaandelijke toetsing van het veelbesproken artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) gedaan. Dat artikel zegt dat er geen risico mag zijn op foltering of slechte behandeling bij terugkeer. Volgens DVZ zitten er momenteel nog 17 Soedanezen vast in de gesloten centra.

