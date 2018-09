"Openbaar vervoer in Antwerpen is zoals de loterij, je weet nooit wat er komt"

Het openbaar vervoer moet beter in Antwerpen, daar zijn de meeste partijen het over eens. "Het openbaar vervoer in Antwerpen is zoals de loterij", zegt Groen-lijsttrekker Wouter Van Besien in het lijsttrekkersdebat van VTM NIEUWS en De Morgen. "Je weet nooit wat er gaat komen." Open Vld wil daarom De Lijn privatiseren, CD&V wil de tram sneller laten rijden en Vlaams Belang pleit voor een bus-, tram- en metrobrigade.

Open Vld-lijsttrekker Philippe De Backer vindt ook dat er een probleem is met vervoersmaatschappij De Lijn. "De Lijn gijzelt de stad", zegt De Backer. "Toen de knip in de Leien er kwam, schakelde De Lijn over naar een zomerregeling." De Open Vld'er denkt dat privatisering van het Antwerpse openbaar vervoer een goed idee zou zijn. "Wie de bus en de tram laat rijden, je m'en fous. Maar ze moeten wel op tijd rijden."

Wouter Van Besien (Groen) vergelijkt het openbaar vervoer in Antwerpen met de loterij. "Je weet nooit wat er gaat komen", zegt hij. De partij wil géén regiobedrijf, maar wil wel meer ruimte voor de tram en de bus in de stad. "Weet je wat ik jammer vind? Dat we met de knip van de Leien een gouden kans hadden om het openbaar vervoer te promoten. Die kans hebben we gemist."

Sneller rijden

Kris Peeters, die de CD&V-lijst trekt, wil met De Lijn onderhandelen. "Het is hallucinant dat de commerciële snelheid van onze trams 12 kilometer per uur is. Dat moet omhoog naar minstens 20 kilometer per uur", zegt hij.

Brigade

"Veel oude mensen in Antwerpen hebben schrik om het openbaar vervoer te nemen", voegt Vlaams Belang-lijsttrekker Filip Dewinter daaraan toe. "Het is er vies en vuil, staat vol graffiti en jongeren behandelen hen niet met respect. Ik pleit ervoor om een bus-, tram- en metrobrigade van de politie in het leven te roepen."

