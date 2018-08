Open Vld wil dubbel zoveel burgemeesters in centrumsteden

De Open Vld wil na de lokale verkiezingen van 14 oktober dubbel zoveel burgemeesters leveren in de centrumsteden als vandaag. De partij heeft nu de sjerp in Mechelen en in Kortrijk, maar droomt luidop ook van Gent en Oostende. De liberale kandidaat-burgemeesters zijn vandaag met hun campagne begonnen.

Om de campagne af te trappen, verzamelt de Open Vld vandaag in Mechelen, niet toevallig de stad van de populaire liberale burgemeester Bart Somers.

“We hebben vandaag twee burgemeesters in centrumsteden. Dat willen we graag verdubbelen”, zegt Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten aan VTM NIEUWS. “We hebben hele sterke lijsttrekkers klaar om die ambitie waar te maken.”

Derde weg

In totaal levert Open Vld 70 van de 300 Vlaamse burgemeesters en is daarmee de tweede partij. De liberalen willen zich niet laten verpletteren tussen enerzijds links en anderzijds rechts, de N-VA, en voeren daarom campagne als het derde alternatief, de derde weg.