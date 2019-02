Open Vld verdeeld over versoepeling brugpensioen

Binnen Open VLD zijn de meningen sterk verdeeld over het akkoord dat de sociale partners gisteren hebben bereikt. Parlementslid Vincent Van Quickenborne dreigt er mee dat de liberalen het akkoord niet goed zullen keuren, omdat de regels voor brugpensioen versoepeld worden. In dat geval zou ook de 1,1 procent loonsopslag in de pivésector op de helling komen te staan.

Volgens minister De Block zitten er dan weer heel veel goede dingen in het akkoord. Wij hebben voorzitster Gwendolyn Rutten gecontacteerd om duidelijkheid te krijgen over het partijstandpunt, maar zij wil nog niet reageren.

