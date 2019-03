Open VLD lanceert nieuwe campagne, maar dat loopt niet van een leien dakje

Open Vld heeft zaterdagvoormiddag het startschot voor haar verkiezingscampagne gegeven. In Woensdrecht, net over de grens met Nederland, werd een groot spandoek gehesen met de slogan "Welkom in het land van de doeners".

Door de hevige wind dreigde de operatie even te mislukken omdat het zeil losschoot, maar uiteindelijk slaagden de lijsttrekkers van de partij erin de klus te klaren. "We hebben de wind in de zeilen", reageerde voorzitster Gwendolyn Rutten.

De keuze van de locatie is niet toevallig, aldus Rutten: "Soms moet je een beetje afstand nemen om het volledige plaatje te zien. Als ik naar ons land kijk, zie ik een geweldig land waar het goed leven is. We hebben de afgelopen jaren ook grote stappen vooruit gezet en daar hebben we samen hard voor gewerkt. Deze campagne is een eerbetoon én een oproep aan alle doeners van ons land die vroeg opstaan en laat gaan slapen omdat ze dingen beter willen maken".

Voor Gwendolyn Rutten zijn het "al die doeners, de vrijwilligers, de ondernemers, de mantelzorgers, de man aan de kassa, de leraars, de bakkers, de bouwvakkers en de voetbaltrainers" die ervoor zorgen dat het land vooruitgaat. "Om hen draait deze campagne en het is voor deze doeners dat wij keihard willen werken. Zodat ze vooruit kunnen gaan."

Ze wees erop dat ons land nog voor uitdagingen staat. Maar "als je kijkt welk talent ons land in huis heeft, kan je niet anders dan positief en ambitieus zijn", benadrukte Rutten. Open Vld organiseert de komende weken drie 'Gewoon-doen-dagen', waarop de partij haar ambities heel concreet zal maken.

De eerste dag vindt op 16 maart plaats in Genk onder de vlag "Onze afspraken voor een gezond land", waar de thema's klimaat, energie en mobiliteit aan bod komen. Op 6 april volgt "Onze afspraken voor een land dat werkt voor iedereen", over onder meer koopkracht, economie, fiscaliteit en onderwijs. Op 27 april wordt in Mechelen afgesloten met "Onze afspraken voor een land dat samenwerkt en samenleeft", waar onder meer de thema's veiligheid, Europa, migratie en samenleven toegelicht worden.

Bekijk ook: