Open Vld kiest voor Somers en Peeters

De kogel is door de blauwe kerk. Open Vld stuurt Bart Somers en Lydia Peeters naar de nieuwe Vlaamse regering. Somers wordt viceminister-president en minister van Samenleven en Binnelands Bestuur. Lydia Peeters krijgt de portefeuilles Mobiliteit en Openbare Werken. Dat heeft partijvoorzitster Gwendolyn Rutten vandaag bekendgemaakt via Twitter. Dat betekent dus ook dat Rutten zelf niét in de regering stapt.

Terwijl N-VA en CD&V afgelopen nacht de namen van hun Vlaamse ministers bekendmaakten, hielden de Vlaamse liberalen iedereen een nachtje in spanning.

Na nieuw overleg op deze ochtend werd de knoop doorgehakt. Het stond al quasi vast dat Bart Somers in de nieuwe regering zou belanden. De Mechelse burgemeester speelt duidelijk de eerste Open Vld-viool in de regering-Jambon. Hij wordt niet alleen viceminister-president, hij krijgt ook de bevoegdheden Binnenlands Bestuur, Integratie en Inburgering, Gelijke Kansen, Stedenbeleid, Bestuurszaken, Personeel en Organisatie.

Lydia Peeters

De tweede liberale post in de regering gaat naar de Limburgse Lydia Peeters. Peeters mocht bijna een jaar geleden Bart Tommelein vervangen in de regering-Bourgeois. In de regering-Jambon krijgt Peeters de bevoegdheden Mobiliteit en Openbare Werken.

"Met Bart en Lydia kiezen we voor een ijzersterk liberaal team in de Vlaamse regering", zegt voorzitster Rutten. "Beiden hebben jaren ervaring op het Vlaams niveau en in de regering. Ik heb er alle vertrouwen in dat zij het ambitieus Vlaams regeerakkoord en de liberale krachtlijnen zullen uitvoeren in de komende jaren".

Opvolging

In het Vlaams Parlement wordt Peeters opgevolgd door Steven Coenegrachts (34) uit Riemst. Coenegrachts is daar gemeenteraadslid en professioneel actief als coördinator van de nationale partijwerking. Tom Ongena (44) uit Sint-Katelijne-Waver volgt Somers op in het Vlaams parlement. Hij is momenteel woordvoerder van de liberale fractie in het Vlaams parlement en gemeenteraadslid in Sint-Katelijne-Waver. Ongena was eerder politiek directeur en woordvoerder van de partij.

De keuze voor de tandem Somers-Peeters betekent meteen dat Rutten zelf niet in de regering stapt. Het is afwachten wat de politieke toekomst voor Rutten brengt. Binnen enkele maanden zijn er voorzittersverkiezingen bij de liberalen. Rutten is sinds dit jaar burgemeester van het Vlaams-Brabantse Aarschot. Zelf heeft ze nog niet in haar kaarten laten kijken.