Open Vld: “Homans maakte fouten in gouverneur-affaire”

Volgens Open Vld heeft N-VA-politica Liesbeth Homans fouten gemaakt bij de benoeming van de nieuwe gouverneur van Oost-Vlaanderen. Dat wil de partij aantonen met een video van de regionale zender TV Oost.

Een dag voor de officiële samenkomst van de Vlaamse regering belt Homans met Wim Leerman. Ze vertelt hem dat hij naar voren geschoven wordt als nieuwe provinciegouverneur. “Ze vroeg uiteraard of ik dat zou aanvaarden, waar ik positief op geantwoord heb”, zegt Leerman aan TV Oost.

Procedure geschonden

Open Vld vindt het voorval een zware schending van de procedure. “Het getuigt van amateurisme en het is zowel deontologisch als juridisch fout”, zegt Open Vld aan De Standaard. “Dit is voldoende om de procedure op basis daarvan te laten vernietigen bij de Raad van State.”

Geen probleem

Homans zelf vindt niet dat er een probleem is. “De voordracht van Wim Leerman was donderdagavond al officieel geagendeerd voor de ministerraad”, zegt de N-VA-politica aan De Standaard. “Op dat moment heb ik hem gebeld om te melden dat het dossier op de ministerraad zou komen en met de vraag of hij nog steeds beschikbaar was om het mandaat vanaf 1 november op te nemen.”

Vlaams minister-president Geert Bourgeois benadrukte vanmiddag dat “de procedure voor het aanduiden van een nieuwe provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen volledig volgens het boekje verlopen is, en kan ook niet zomaar stopgezet worden”.

Beelden: TV Oost