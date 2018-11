Open Vld, Groen, N-VA en CD&V bereiken akkoord in Oostende

In Oostende hebben Open Vld, Groen, N-VA en CD&V een inhoudelijk akkoord bereikt. Dat kondigt Open Vld-lijsttrekker Bart Tommelein aan. Het ziet er dus naar uit dat de sp.a van huidig burgemeester Johan Vande Lanotte niet in een coalitie zal zitten in de kuststad. Over de inhoud van het akkoord wil Tommelein nog niets kwijt.

"Na meer dan 60 uur onderhandelen hebben Open Vld, N-VA, Groen en CD&V in Oostende een inhoudelijk akkoord bereikt over een vernieuwingscoalitie", tweet Tommelein. "Dit zal nu aan de verschillende partijen worden voorgelegd."

Als de leden van de partijen het akkoord goedkeuren, kunnen de bevoegdheden verdeeld worden. "Ik word naar alle waarschijnlijkheid burgemeester", zegt Tommelein aan VTM NIEUWS. "Dat is toch de bedoeling." Maar eerst moet de Open Vld'er 21 handtekeningen verzamelen en zolang hij die niet heeft, is er nog niets zeker en kan hij dus ook nog geen uitspraken doen over zijn ministerpost.

"Ik heb altijd gezegd dat ik mijn mandaat als minister zal uitdoen en dat ik me tijdelijk zal laten vervangen als burgemeester", voegt hij daar nog aan toe. "De kans zit er ook nog in dat ik vanaf 2 januari toch onmiddellijk het mandaat als burgemeester opneem, maar dat moet ik eerst bekijken met de partij in Oostende én in Brussel."

Zonder sp.a

Daarmee wordt de sp.a buiten spel gezet in de kuststad. Tommelein had net na de gemeenteraadsverkiezingen al laten weten dat hij niét in een coalitie zou stappen met de sp.a. "Groen en sp.a hebben geen meerderheid, dus zij hebben Open Vld nodig. En ik zeg heel duidelijk dat ik geen burgemeester zal worden in een coalitie met sp.a en Groen", zei hij toen aan VTM NIEUWS.