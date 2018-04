Open Vld: "Geef plusouders ook rechten"

Stiefouders of plusouders moeten mee kunnen beslissen over de opvoeding van hun stief- of pluskinderen, vindt Open Vld. En dat recht wil de partij in een wet gieten. Na een relatie van twee jaar zou de extra ouder daarmee inspraak verdienen, bijvoorbeeld voor de schoolkeuze.

Kelly Dries is de plusmama van Britt en Jill. Ze staat week om week mee in voor de opvoeding van de kinderen, maar juridisch heeft ze niets te zeggen.

“Een plusmama is een gewone mama”, zegt ze. “Je moet doen wat je voor eigen kinderen doet, alles wassen, boektassen, eten, alles! Je doet het gewoon.”

Wettelijk kader nodig

Minstens één op de vijf van alle Vlaamse kinderen heeft gescheiden ouders en velen onder hen hebben een plusmama of pluspapa. Daarom wil Open Vld ouders een beperkt beslissingsrecht geven zodat ze kunnen meebeslissen over de opvoeding, de zorg en de schoolkeuze van de kinderen.

“Mag de plusouder aanwezig zijn op het oudercontact van de school? Voor zo’n beslissingen is er een wettelijke omkadering nodig. Maar ook voor ernstigere situaties, zoals wanneer een kind een fietsongeval heeft onderweg naar school”, zegt Ulrike Cerulus, onderzoeker van de faculteit Rechten aan de Universiteit Hasselt.

Pas na twee jaar

Volgens het nieuw wetsvoorstel heeft niet elk nieuw lief iets te zeggen. De relatie moet minstens al twee jaar duren. Ook de gescheiden partner moet akkoord gaan. Anders beslist de familierechtbank.“

“Juridisch of niet, als mensen niet overeenkomen, lukt het niet. Zolang je niet praat, geraakt er niks opgelost”, besluit vader Roy Van Hoof.