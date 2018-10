Open Vld en CD&V Oostende starten formatiegesprekken op

Open Vld en CD&V verbinden in Oostende hun lot aan elkaar. Beide partijen gaan nu de formatiegesprekken opstarten. Bart Tommelein (Open Vld) ziet nog altijd het klavertje vier Open Vld, CD&V, Groen en N-VA als de beste oplossing voor een vernieuwingsproject.

Het huwelijk is er natuurlijk gekomen omdat noch CD&V, noch Open Vld een uitnodiging kregen van de Stadslijst van Johan Vande Lanotte. Beiden zullen nu proberen het heft in handen te nemen. Nu Open Vld en CD&V zich vastklikken, liggen er wel niet veel opties meer op tafel. Of het wordt een coalitie met Open Vld, CD&V, N-VA en Groen of een voortzetting van de huidige coalitie, maar Bart Tommelein wil geen burgemeester worden in een coalitie met de Stadslijst omdat die nog te sterk is.

Derde optie is dat de Stadslijst zelf een coalitie vormt met N-VA en Groen, maar net die verbinding tussen N-VA en Groen is het knelpunt in het verhoopte klavertje vier van Tommelein en Kurt Claeys (CD&V). De tandem gaat morgen spreken met N-VA en eind deze week met Groen.

