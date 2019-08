Open Vld en CD&V gaan in op uitnodiging De Wever

Het partijbestuur van Open Vld is maandag ingegaan op de uitnodiging van Vlaams informateur Bart De Wever om deel te nemen aan formatiegesrpekken. "Wij willen deze formatie alle kansen geven en onthouden ons dus van verdere commentaar", klinkt het. Ook CD&V gaat in op de uitnodiging. De partij geeft verder nog aan dat ze de afgelopen weken constructieve gesprekken heeft gevoerd met Vlaams informateur Bart De Wever.

Eerder op de dag werd al duidelijk dat Jan Jambon het van Bart De Wever overneemt als formateur. Hij heeft daarvoor het vertrouwen gekregen van het hele partijbureau van de N-VA, aangevuld met de parlementsleden.

Ook CD&V stemt in

Net zoals Open Vld eerder op de dag gaat ook CD&V in op de uitnodiging van Vlaams informateur Bart De Wever om Vlaamse formatiegesprekken op te starten. Het was Hilde Crevits die zei dat het "licht op groen" staat voor de gesprekken.