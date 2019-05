Onkelinx (PS) “gechoqueerd” dat koning “racistische partij” ontvangt

PS-politica Laurette Onkelinx, die vandaag begon met de Brusselse formatie, zegt gechoqueerd te zijn dat de koning Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken heeft ontvangen in het kader van de federale formatie.

Uittredend premier Charles Michel (MR) roept op tot sereniteit. “Er is een grondwettelijke procedure (...) het behoort de koning toe de consultaties te leiden”, aldus Michel.

Klacht

Vlaams Belang heeft intussen al aangegeven dat ze een klacht zullen indienen tegen Onkelinx omwille van die uitspraak. "Dit is spuwen in het gezicht van meer dan 800.000 Vlamingen”, reageert Van Grieken. “Er is een hemelsbreed verschil tussen kritiek hebben op massa-immigratie en het verspreiden van racisme”