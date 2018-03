Onderzoeksrechter aangesteld in zaak-Meeuws

In het onderzoek naar Antwerps sp.a-voorzitter Tom Meeuws is een onderzoeksrechter aangesteld. Dat bevestigt het Antwerpse parket. Antwerps sp.a-kopstuk Tom Meeuws gaat ook in de tegenaanval tegen de beschuldigingen en heeft zelf een aanmaning en dagvaarding tegen De Lijn klaar.

VTM NIEUWS bracht gisteren aan het licht dat het Antwerpse gerecht een strafrechtelijk onderzoek voert naar Meeuws. Dat nieuws kwam aan het licht nadat VTM NIEUWS-journalist Ken Van Beversluys facturen tussen De Lijn Antwerpen en cultuurhuis De Roma had opgevraagd. Gisteren kreeg hij te horen dat hij geen toegang krijgt tot die documenten omdat “er een strafrechtelijk onderzoek” loopt, en dat nét op de dag dat sp.a Antwerpen haar lijst voorstelde.

Logische stap

In dat strafrechtelijk onderzoek wordt nagegaan of er strafbare feiten werden gepleegd. Doordat nu een onderzoeksrechter werd aangesteld, wordt het een volwaardig gerechtelijk onderzoek.

Een onderzoeksrechter heeft meer bevoegdheden dan het parket. Hij kan indien nodig onderzoeksdaden bevelen zoals huiszoekingen, inbeslagnames of aanhoudingen. Het parket benadrukt dat een evolutie naar een gerechtelijk onderzoek een normale gang van zaken is, maar wil niet kwijt wanneer de onderzoeksrechter werd aangesteld.

Zelf ook actie In een reactie aan Belga laat Meeuws verstaan dat hij persoonlijk niet op de hoogte is van dat gerechtelijk onderzoek. "Ik heb het nieuws over het gerechtelijk onderzoek net zoals anderen gisteren om 19 uur via de pers vernomen. Ik ben nog niet gehoord", klinkt het. "Ik heb een onvoorwaardelijk vertrouwen in het gerecht en dus in de afloop", voegt Meeuws er nog aan toe.

Meeuws kondigde in januari al aan dat hij zelf stappen zou ondernemen tegen De Lijn. Dat doet hij nu ook. "In januari dit jaar heeft de Lijn de geheimhoudingsclausule in de dading eenzijdig geschonden. De aanmaning en mijn dagvaarding ten aanzien van de Lijn zijn klaar en worden verstuurd", aldus Meeuws.

Deze middag zei Meeuws in een interview met VTM NIEUWS nog dat “de aanvallen mogen stoppen”. “Heel dit gedoe mag stoppen. Ik heb het dan niet over mijn politiek engagement, maar over de constante aanvallen."

Lees ook: Zo kwam onderzoek aan het licht?

Bekijk ook: