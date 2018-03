Onderzoek naar Meeuws gaat over meerdere feiten

Het strafrechtelijk onderzoek naar Tom Meeuws (sp.a) gaat over meer feiten dan alleen het geknoei met facturen. Dat zegt Marc Descheemaecker, voorzitter van de raad van bestuur van De Lijn, aan VTM NIEUWS. Een gespecialiseerde eenheid van de politie, belast met overheidsaanbestedingen en corruptie, onderzoekt de zaak.

"We hebben bij het parket melding gedaan van meerdere feiten", zegt Descheemaecker. "We zijn altijd heel discreet geweest over de zaak. Maar een tijd geleden gaf meneer Meeuws in de pers een versie van de feiten die wij niet herkenden en dreigde hij om klacht in te dienen tegen De Lijn."

De Lijn had volgens hun raadsmannen geen enkele andere keuze dan de feiten te melden bij het parket. De feiten dateren uit 2014 en 2015, toen Meeuws nog bij De Lijn werkte. Over welke daden het precies gaat, kan Descheemaecker niet zeggen.

Geknoei met facturen

Gisteren kwam aan het licht dat het Antwerps parket een gerechtelijk onderzoek voert naar Meeuws, de voorzitter van sp.a Antwerpen. Hij zou in zijn vorige job, als directeur bij De Lijn, onder meer geknoeid hebben met facturen. De heisa over de affaire betekende het einde van het kartel met Groen.

