Onderzoek naar Lode Vereeck (Open Vld) voor "mogelijk grensoverschrijdend gedrag"

Het parket van Limburg opent een onderzoek naar Open Vld'er Lode Vereeck voor mogelijk grensoverschrijdend gedrag. Dat bevestigt woordvoerder Pieter Stauven aan VTM NIEUWS. Verschillende (doctoraats)studentes zouden een klacht hebben ingediend, die de UHasselt verzameld heeft. Open Vld laat zelf weten dat Vereeck een stap terug zet uit het partijbestuur.

Vereeck doceert aan de UHasselt, en is daarnaast lijsttrekker voor Open Vld in Diepenbeek. De klacht komt van de UHasselt zelf, maar de universiteit wenst verder niet te reageren.

Rutten

“Meldingen als deze zijn altijd ernstig te nemen”, laat Open Vld weten aan VTM NIEUWS weten.

“Een onderzoek zal helderheid brengen en we hebben er het volste vertrouwen in dat het parket haar werk zal doen. Lode Vereeck heeft ons laten weten dat hij zijn volledige medewerking zal verlenen aan het onderzoek. We hebben met Lode Vereeck afgesproken dat hij in afwachting van de uitkomst van het onderzoek een stap terug zet uit het partijbestuur en uit de fractievergaderingen van de Senaat. In het kader van de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen zal Lode Vereeck zich deze laatste week terughoudend opstellen", zegt ze.