Onbekenden hangen spandoek op aan woning De Wever

In Deurne hebben onbekenden aan de woning van N-VA-voorzitter Bart De Wever een spandoek opgehangen. Daarop staat de tekst “Vergeet de 810.000 kiezers niet!”. Dat heeft een medewerker van Belga in de nacht van zondag op maandag vastgesteld. De spandoek is ondertussen alweer weggehaald.

De slogan verwijst naar alle waarschijnlijkheid naar het aantal mensen dat bij de jongste verkiezingen voor het Vlaams Belang stemde.

De voorbije dagen werd druk gespeculeerd over de Vlaamse formatiegesprekken. Eind vorige week waren er geruchten dat formateur Bart De Wever het Vlaams Belang de deur zou wijzen en er snel duidelijkheid zou komen met wie De Wever dan wel verder in zee wil, maar het bleef dit weekend uiteindelijk opvallend stil.

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken verklaarde zondag aan VTM NIEUWS nog steeds te wachten “op een seintje van De Wever of de wil van de kiezer al dan niet gerespecteerd wordt”. Hij voegde er aan toe dat de komende periode cruciaal is.