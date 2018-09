“Onbegrijpelijk dat De Clercq al zijn mogelijke partners uitschakelt”

De verkiezingscampagne draait op volle toeren, op net iets minder dan een maand van de gemeenteraadsverkiezingen. Tijdens het grote Gentse lijsttrekkersdebat van VTM NIEUWS en De Morgen doen de Gentse lijsttrekkers alvast uit de doeken met wie ze wél (en niet) een coalitie willen vormen na de verkiezingen op 14 oktober.

Rudy Coddens, die de lijst trekt voor het kartel sp.a-Groen, vindt dat zijn coalitiepartner Mathias De Clercq (Open Vld) "aan het opschuiven is", klinkt het. "Hij is ons soms aan het verlaten. Soms staat hij met één been in de oppositie, soms staat hij met één been in de meerderheid. Soms kijk hij naar de N-VA en soms dan weer naar Groen. Eigenlijk weet ik niet meer waarvoor Mathias of de Open Vld voor staat."

Die kritiek klopt volgens Mathias De Clercq niet. "Ik ben niet van positie veranderd", kaatst hij terug. "Ik ben de behoeder van de paarse geest van Gent." De Clercq vindt dat de sp.a in Gent net is opgeschoven. "U bent opgeschoven naar links door het kartel met Groen en door de PVDA", voegt hij daaraan toe. "Als je op de groenen stemt, stem je eigenlijk op de socialisten. Als je op de socialisten stemt, stem je eigenlijk op de groenen."

Maar de liberale burgemeester-kandidaat staat ook niet te springen om met de N-VA een coalitie te vormen na 14 oktober. "Die rechtse prietpraat van de N-VA is niet mijn ding", zegt De Clercq tijdens het debat.

"Als ‘rechtse prietpraat verkopen’ betekent gaan voor een veilig, leefbaar en bereikbaar Gent voor iedereen, gebaseerd op onze normen en waarden met Nederlands als verbindingstaal, dan verkoop ik graag rechtse prietpraat", reageert kandidaat-burgemeester Anneleen Van Bossuyt (N-VA) op die uithaal van De Clercq. Bovendien sluit Van Bossuyt een coalitie met het kartel sp.a-Groen volledig uit. "Mathias sluit dat niet uit, wij doen dat wel."

CD&V-lijsttrekker Mieke Van Hecke blijft rustig onder de mogelijke coalitievormingen na de verkiezingen. "Ik ga er in de eerste plaats van uitgaan dat ik groot genoeg zal worden om uitgenodigd te worden", zegt ze. "Ik ben bescheiden genoeg om te weten dat ik niet aan zet zal zijn om uit te nodigen."

Alle partijen hebben ondertussen al aangegeven dat ze niét met het Vlaams Belang van Johan Deckmyn in een coalitie willen zitten. "Mij maakt het niet uit om in de oppositie te zitten", zegt Deckmyn dan ook. "Gent heeft nood aan een stevige oppositiepartij die zegt waar het op aankomt."

Maar ook PVDA-lijsttrekker Tom De Meester blijft realistisch. "Ik denk niet dat wij in een coalitie zullen geraken. Sp.a én Groen hebben op bijna elk lijsttrekkersdebat al duidelijk laten uitschijnen dat ze liever verder besturen met de Open Vld of eventueel met CD&V. Dat lijkt me een uitgemaakte zaak."

Coalitiepartners uitschakelen

Wat politicoloog Carl Devos is bijgebleven van dit deel uit het debat is de rol van Mathias De Clercq. "Hij heeft vanavond als burgemeester gedebatteerd en heeft dat slim gedaan. Hij heeft bloemetjes uitgedeeld aan verschillende mensen en verbindende posities ingenomen. Maar ik kan het moeilijk begrijpen dat iemand die de ambitie heeft om burgemeester te worden, de ene na de andere coalitiepartner uitschakelt. Hoe kan je in hemelsnaam nog een coalitie vormen?", analyseert Devos.

Het volledige debat kan je hier herbeluisteren in de vorm van een podcast: